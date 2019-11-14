时隔2年多...「Legend偶像」水晶男孩终於要回归啦！预计将会持续的活动来报答粉丝们的爱！

时隔2年多...「Legend偶像」水晶男孩终於要回归啦！预计将会持续的活动来报答粉丝们的爱！

KPOP   2019年11月14日   星期四12:55   Yuan   11

虽然还没有确定时间，但...终於有消息啊！

今日，有媒体报导：「水晶男孩（SECHSKIES）正在以最早今年底，最晚在明年初为目标准备回归日程。组合目前正在筹备宣传活动，目前MV已经拍摄完毕。」对此，所属社YG娱乐也回应：「4人组的水晶男孩确实正在准备回归，但具体的时间还没有确定。」

这次的回归也是他们继2017年9月发行第5张正规专辑《ANOTHER LIGHT》后，时隔2年回归。而水晶男孩虽然曾於2000年解散，直到2016年透过《无限挑战》企划特辑《星期六星期六是歌手》第二季首度合体，让不少粉丝都非常感动。

在第一代偶像中最先成功重组的水晶男孩，预计将通过持续的活动来报答粉丝们的爱，而这次回归会带来什么样的风格，也令人期待！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Zihrong Chen
    明明偶像不用當兵 卻非本意的空白了兩年 終於要回歸了 連著去年本來要回歸卻被耽誤而沒做到的都一起補回來吧!!!!
    53分前
  • 陳彤
    又可以看到舞台上的大大了😭😭
    2小时前
  • Mimo Lin
    終於要回歸了😭😭😭 擺脫低潮期走花路吧🎉🎉🎉
    3小时前
  • 郭子瑜
    邱小如嗚嗚嗚嗚終於
    3小时前
  • 張淑樺
    尖叫聲～～～
    3小时前
→更多留言...(6)
在Facebook上的留言
主页 » KPOP » 时隔2年多...「Legend偶像」水晶男孩终於要回归啦！预计将会持续的活动来报答粉丝们的爱！
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手