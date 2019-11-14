时隔2年多...「Legend偶像」水晶男孩终於要回归啦！预计将会持续的活动来报答粉丝们的爱！
KPOP 2019年11月14日 星期四12:55 Yuan
虽然还没有确定时间，但...终於有消息啊！
今日，有媒体报导：「水晶男孩（SECHSKIES）正在以最早今年底，最晚在明年初为目标准备回归日程。组合目前正在筹备宣传活动，目前MV已经拍摄完毕。」对此，所属社YG娱乐也回应：「4人组的水晶男孩确实正在准备回归，但具体的时间还没有确定。」
这次的回归也是他们继2017年9月发行第5张正规专辑《ANOTHER LIGHT》后，时隔2年回归。而水晶男孩虽然曾於2000年解散，直到2016年透过《无限挑战》企划特辑《星期六星期六是歌手》第二季首度合体，让不少粉丝都非常感动。
在第一代偶像中最先成功重组的水晶男孩，预计将通过持续的活动来报答粉丝们的爱，而这次回归会带来什么样的风格，也令人期待！
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留言/评论
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明明偶像不用當兵 卻非本意的空白了兩年 終於要回歸了 連著去年本來要回歸卻被耽誤而沒做到的都一起補回來吧!!!!
53分前
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終於要回歸了😭😭😭 擺脫低潮期走花路吧🎉🎉🎉
3小时前
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