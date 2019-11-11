【有片】《我家的熊孩子》预告：听到MC说始源是SUJU的门面担当…希澈妈妈：「我儿子才是」
综艺 2019年11月11日 星期一11:03 JiaJia
希澈妈妈真的太可爱了！（笑）始源想要「悄悄反击」，但妈妈好护著希澈，果然还是自己的儿子最好～ #我家的熊孩子
Super Junior始源将作为「特邀MC」出演本周日（17日）播出的SBS综艺节目《我家的熊孩子》，昨晚公开预告影片。
听到MC的介绍词：「Super Junior的门面担当――崔始源」，坐在一旁的希澈妈妈表示：「可我还是觉得金希澈是门面担当～」让众人哈哈大笑。
后来被问到：「不想把我女儿嫁过去的熊孩子是？」始源一边喝水、一边回答：「希澈哥啊」，希澈妈妈又开口了：「我现在有点生气（呵呵呵）」。希澈妈妈的笑，不是在笑啊！XD
希澈妈妈曾在节目上说过，SUJU成员和家族成员的关系密切，也有聚会、旅行等活动。这次在《我家的熊孩子》遇到儿子同甘共苦多年的成员、弟弟，不晓得希澈妈妈和始源会有什么样的互动呢！
（图片、影片来源：SBS《我家的熊孩子》）
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