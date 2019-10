TWICE 世巡加场 2020 年春天和 ONCE 相约在东京巨蛋! 《新西游记7》最新路透!难道是「环游世界」系列?圭贤继蓝精灵、围蓝围巾后 这次是蓝色的自由女神XD 和 Crush 一起跨年吧!年末演唱会月底抢票 强势转学生来了!《认识的哥哥》权相佑、金希沅、金成均、许成泰出演预告公开 《Running Man》刘在锡vs李光洙:史上最卑鄙的对决,崩溃的王鼻子大哥 【有片】SJ利特认为「这位成员」当队长也能做得很好!银赫则公开自己为何「插腰」的理由 HINAPIA 隐藏成员公开 为 2002 年出生的老么「BADA」! Stray Kids 回归前夕的意外消息⋯⋯宇珍宣布退团! 《全知干预视角》P.O虽然是Young Boy,但实则是Old Boy? Zion.T将於11月6日发行新单曲! 时隔1年回归 「猜猜我是谁~」又一个从小帅到大!确认过圆圆的大眼睛…果然是这位大势男演员 新剧《有瑕疵的人们》吴涟序、安宰贤、金瑟琪等主演「人物剧照」全公开! 宋智孝、孙浩俊有望合作《Sky Castle》导演新作《Begin Again》!预计明年上半年播出 BTS防弹少年团演唱会V险些跌倒,还好被Jimin一把拉住! 脸红的思春期再次来台了!想看《2019 BOL4 ASIA TOUR IN TAIPEI》吗?现在有机会了~ 为电视剧牺牲外貌的姜河那!简直就是放弃颜值乱用脸,但怎么还是那么帅 金秀贤竟然是朴叙俊的伯乐?艺人星探的眼光都很「毒」 女爱豆生理期的秘密!听完心疼她们三秒,挣钱太难了

