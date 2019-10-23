姜丹尼尔加码释出见面会海报　下周一准备抢票！

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再过一个月姜丹尼尔就要在首尔举行粉丝见面会了，Danity 们都准备好抢票了吗？

Konnect Entertainment 今天（23 日）中午公开了姜丹尼尔粉丝见面会《Color on Seoul》的最新海报，以粉嫩顺眼的色调为主，呈现出既温柔又适合秋天的氛围。

《Color on Seoul》将於 11 月 23、24 两日在日山 KINTEX 举行，而这也是姜丹尼尔只身出道后首度和国内歌迷相见，因此从消息一公开就备受关注，今天的新海报也让许多粉丝惊喜不已。

配合粉丝见面会，姜丹尼尔还会另外设置展览区，独家提供能透过拍照、录影来留念的互动性装置，并展出各式各样的周边。

另一方面，本月 28 日晚间八点（韩国时间），官方会员就能抢先上 InterPark 购买《Color on Seoul》门票，而 30 日则会全开卖，



（照片或影片来源：Konnect Entertainment）

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