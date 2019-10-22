Sulli「遗作」《恶评之夜》永久性停播！即使表面风平浪静，内心也真的无法面对侮辱性恶评

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《恶评之夜》，一档明星直面自己恶评的节目，该节目宣布永久性停播。

《恶评之夜》於6月24日开播，已经播了16期。 最近一期播出是10月11日，即Sulli去世的前三天。 节目组表示，自从Sulli去世之后，节目组多次开会讨论之后节目制作。最终节目组一致认为无法再继续进行节目的录制，因此决定结束节目的制作， 同时表达对Sulli深深的悼念，表示会永远记住和Sulli一同共事的时光，祈祷Sulli一路走好。



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10月14日Sulli去世当天，她原本应该参加《恶评之夜》节目的录制，但经纪人於前一天晚上6点30分与她最后一次通话后，就再也联系不上她。 《恶评之夜》是通过让艺人当众朗读有关自己的恶意的言论，以此来勇敢反网路暴力，向恶评说NO的节目，Sulli是固定主持之一。 而她也曾在节目中大声当众朗读过网民对自己写下的恶意评论，这些留言中不乏侮辱性言语。



Sulli在那期节目中表示：「我很久没有在这么多人面前讲话了」。 之后面对一条有一条恶评，Sulli看似淡定地一一回击著每一条言论。

「Sulli认可最棒的代表作是Instagram吗？ 」---「（大笑）认可。 」

「今天去算了八字了，说是和Sulli的一模一样呢。 去哪说都觉得很丢人，想重生，妈X。 我这一生完蛋了吧？ 」---「不认可！ 」此时，明显能看出Sulli一直在隐忍，压住了怒火。

「为了拉仇恨而产生的no bra，就是雪乳X。 」---「不认可！ 我不是为了拉仇恨，而是因为我舒服才做的。」



也许只有Sulli自己才知道为何会选择那条不归路，但网路上一条又一条的恶评绝对是将她逼至悬崖的帮凶之一。 雪崩时，没有一片雪花是无辜的。

「图：《恶评之夜》」

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