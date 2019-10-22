被金永哲问到：「想要引进SUJU的《新西游记》成员是？」圭贤的理由「超腹黑」！果然「忙内On Top」～ 「Work–Life balance的典范！」孔刘拍一部作品休息2年，漫长的空白期都在做什么？ Sulli「遗作」《恶评之夜》永久性停播！即使表面风平浪静，内心也真的无法面对侮辱性恶评 《绿豆传》中的他是新晋女装大佬！张东尹：是因为我的OO不是太突出，导演才选我 快被姜丹尼尔的笑容给融化啦～❤：「感谢那些信任我、等待著我的粉丝们！」 不仅颜值高，还很暖的路云：电线杆的绅士腿～♥ 「2020SS首尔时装周」Day 4～5：X1韩胜宇、曹承衍、金曜汉、李翰洁首次出席首尔时装周 TWICE粉丝见面会集体COSPLAY：成员每年都挑战不同，大家最喜欢谁的？

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