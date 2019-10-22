《绿豆传》中的他是新晋女装大佬！张东尹：是因为我的OO不是太突出，导演才选我
韩剧 2019年10月22日 星期二09:30 Rui
在演艺圈里有这样一些男明星，不仅自身的男装打扮非常帅气有型。 就连女装他们也要尝试挑战一下，没想到竟然会比女人还妩媚，比如说爆笑喜剧浪漫片《绿豆传》中的张东尹。
在《绿豆传》中，张东尹饰演的「全绿豆」绝对能够以假乱真，甚至比女人还柔美。看到他的女装之后，观众们看得比谁都津津有味。不得不说张东尹的女装造型真的是非常美，清新脱俗，亮丽又迷人。
不同於其他男扮女装的造型，全绿豆因人物设定为一名寡妇，不能浓妆艳抹，张东尹的简单素雅的妆容造型反而衬托出他的「天然去雕饰」，清新脱俗。
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到底导演当初是如何慧眼识珠挖到了张东尹来演呢？张东尹在某次采访中解释称：「因为我的喉结不是太突出，导演说不用再用后期处理，就选了我。」之后张东尹又减肥、调整声调，这才塑造出了剧中比女主角还要柔美的寡妇绿豆形象。
「图：《绿豆传》」
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