「Work–Life balance的典范！」孔刘拍一部作品休息2年，漫长的空白期都在做什么？
明星 2019年10月22日 星期二09:45 Sani
孔刘坦言，做完电影《82年生的金智英》的宣传活动之后又要玩「消失」，真是认真工作、彻底休息的典范啊！
孔刘在2017年爆火的tvn电视剧《鬼怪》之后2年没有接拍新作品，近日接受采访时聊到超长空白期，说：「《鬼怪》剧终后我对公司代表说『我要去没有人认识我的地方』、『我要潜水、不要联系我，广告什么的一律不拍』。」
那么空白期里他究竟做了什么呢？「其实我想做的没有什么特别，就是去享受琐碎的生活。 像半个无业游民一样生活，时间到了就吃饭，想运动了就去健身房，想看电影的话淩晨一两点就算不睡也要去电影院。」
休息期间，孔刘还GET了网球、钓鱼等等新的业余爱好，笑说：「《82年生金智英》的宣传期结束后，我还是想去钓鱼。」
孔刘的新片《82年生的金智英》将在23日上映，他在片中饰演女主角金智英（郑有美 饰）的丈夫，是典型的家长角色；同时，另一部以克隆人为题材的电影《徐福》也已经完成拍摄。
孔刘表示，自己的演员生涯还将继续：「不是拍完这两部作品就又要休息的意思，而是计划在获得充分的休息和充电之后继续活动。下一部作品应该还是电影。」
其实孔刘除了拍戏还有多个代言在手，空白期完全有专注於生活和充电的底气，真是令人超级羡慕的生活状态啊！
（图源：SOOP ENT.）
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