Sulli「遺作」《惡評之夜》永久性停播！即使表面風平浪靜，內心也真的無法面對侮辱性惡評

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《惡評之夜》，一檔明星直面自己惡評的節目，該節目宣佈永久性停播。

《惡評之夜》於6月24日開播，已經播了16期。 最近一期播出是10月11日，即Sulli去世的前三天。 節目組表示，自從Sulli去世之後，節目組多次開會討論之後節目製作。最終節目組一致認為無法再繼續進行節目的錄製，因此決定結束節目的製作， 同時表達對Sulli深深的悼念，表示會永遠記住和Sulli一同共事的時光，祈禱Sulli一路走好。



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10月14日Sulli去世當天，她原本應該參加《惡評之夜》節目的錄製，但經紀人於前一天晚上6點30分與她最後一次通話後，就再也聯繫不上她。 《惡評之夜》是通過讓藝人當眾朗讀有關自己的惡意的言論，以此來勇敢反網路暴力，向惡評說NO的節目，Sulli是固定主持之一。 而她也曾在節目中大聲當眾朗讀過網民對自己寫下的惡意評論，這些留言中不乏侮辱性言語。



Sulli在那期節目中表示：「我很久沒有在這麼多人面前講話了」。 之後面對一條有一條惡評，Sulli看似淡定地一一回擊著每一條言論。

「Sulli認可最棒的代表作是Instagram嗎？ 」---「（大笑）認可。 」

「今天去算了八字了，說是和Sulli的一模一樣呢。 去哪說都覺得很丟人，想重生，媽X。 我這一生完蛋了吧？ 」---「不認可！ 」此時，明顯能看出Sulli一直在隱忍，壓住了怒火。

「為了拉仇恨而產生的no bra，就是雪乳X。 」---「不認可！ 我不是為了拉仇恨，而是因為我舒服才做的。」



也許只有Sulli自己才知道為何會選擇那條不歸路，但網路上一條又一條的惡評絕對是將她逼至懸崖的幫兇之一。 雪崩時，沒有一片雪花是無辜的。

「圖：《惡評之夜》」

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