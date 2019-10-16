[韩评]《山茶花开时》连蔡依林都著迷！爆剧组遭强迫劳动一天16小时
韩剧 2019年10月16日 星期三12:22 Erin
人气电视剧《山茶花开时》昨日就连天后蔡依林都在自己的脸书留言，想邀请姜河那所饰演的黄龙植来参加她的演唱会，但日前却被爆出剧组劳动环境恶劣，KBS与制作公司也因此遭受各界强烈谴责。
电视剧制作环境以及工作人员待遇等，目前提案修正为每周52工作小时已通过，经过一年的宽限期，从七月开始要确实施行，不过最近正在热播中的KBS2水木剧《山茶花开时》却传出制作公司无视这些法案，依旧强迫工作人员们血汗工作，也随著声明书的曝光让大家再度留意到电视剧制作劳动环境的弊病。
10月14日工作人员相关组织表示，《山茶花开时》制作公司要求工作人员一天长时间拍摄16个小时，依照过往强迫要求，并在未签约的状态下进行拍摄作业。虽然工作人员组织与制作公司也已从10月1日开始交涉，为了捍卫劳动人权，并希望出外景的移动路程中也应该包含在上班时间内，希望是一天14小时（不含休息），但制作公司却要求将外景移动时间除外来计算，并一天应该要达到16小时。
交涉后10月4日与5日同样提出相当不合理的长时间拍摄要求，而在工作人员团体发出声明后，制作公司则表示：「在制作公司与工会间紧密沟通之下，已圆满达成协议。」但与依旧长时间拍摄的事实似乎有所出入。据悉此间制作公司在先前的电视剧制作上也曾爆发类似问题，本次《山茶花开时》依旧未见改善。
因本次的事件KBS再度成为大众批判的对象，早前《监狱医生》《各位国民们》《世界上我最美丽的女儿》等，经监督后也是有21件违规事项，也很可能再度因此造成业界负面影响，这种只关心收视率却不用考量工作人员劳动环境的方式再度受到批评。
照片: Jolin蔡依林FB, 《山茶花开时》剧照
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