丁海寅首支真人秀来袭！ 15日赴美拍摄《行走报告书》，11月开播
综艺 2019年10月14日 星期一11:20 Sani
终於有丁海寅自己的真人秀节目可看了！ 据KBS 2TV透露，丁海寅将在明日（15日）飞往美国，和现实中的朋友们一起在纽约漫步旅行！
丁海寅素有「国民年下男」、「爱情片匠人」之称，萤幕形象充满浪漫气息，这次拍摄真人秀，就要首次公开不加修饰的素颜模样啦！
这档节目是韩国知名长寿教养节目——KBS 1TV《走向世界》的综艺版本，不仅仅是旅行真人秀，更将加入记录徒步旅行过程的纪录片概念，令人期待。
同时，《行走报告书》也将借鉴《走向世界》节目中PD参与企划、出演、拍摄的制作方式，由丁海寅全面负责旅行中的各个细节，而不仅仅是出演。
此外，不仅拍摄地点纽约是丁海寅心中的「0顺位旅行地」，一起旅行的朋友——尹钟建（音）、任贤秀（音）也都是丁海寅亲自请来的真实朋友，旅行期间观众不仅可以一窥丁海寅的个人喜好，还能看到三位好友之间的有趣互动。
制作组透露：「丁海寅对这档节目非常有野心，事前会议时在笔记上写了密密麻麻的愿望清单、让制作组十分吃惊，还说要做出足以继承《走向世界》的节目。 」
《丁海寅的行走报告书》将在11月开始播出，一起期待吧！
（图源：KSD，KBS 2TV，丁海寅IG）
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