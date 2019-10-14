距离「月球之旅」公约又近了一步！罗PD：「拜托大家不要再订阅了，可以直接搜寻影片看就行！」

距离「月球之旅」公约又近了一步！罗PD：「拜托大家不要再订阅了，可以直接搜寻影片看就行！」

明星   2019年10月14日   星期一11:40   Yuan   20

离100万越来越近啦！三人直播时还提出了《送姜镐童去喜马拉雅山》的新企划，姜镐童听到不知道会怎样啊 XD

日前，罗䁐锡PD在Youtube频道「채널나나나」进行直播，就提到：「如果成功（100万订阅）的话，我们就立刻将李寿根、殷志源送去月球。」当下申PD听到非常惊慌，就连殷志源本人听到也表示：「这都是什么狗屎一样的废话，月球要怎么去？」

频道的订阅数也不停的飙涨，上周（11日）李寿根、殷志源、罗PD进行直播时是76万（目前78万），罗PD在直播时也提到：「从学习出发进行的调查结果显示，月球之旅一人费用为4000亿韩元，两人的费用为8000亿韩元。所以拜托大家不要再订阅了，可以直接搜寻影片看就行！」

在直播中，三人还不顾当事人的想法...还提出了《送姜镐童去喜马拉雅山》的新企划，继《去冰岛的三餐》之后，是否会再次推出这系列的节目，也让不少观众都很期待。


（图：채널나나나）

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留言/评论
  • 許閔淑
    姜鎬童：為什麼我的事情都是看新聞才知道的？
    1小时前
  • Bloonsky Lee
    反而比較想看到當年兩天一夜因智利地震而無法挑戰的南極之行。
    1小时前
  • 嚴明麗
    一定要訂閱 ˙˙˙˙˙ 你越怕我越愛
    13分前
  • 成龍
    1小时前
  • Alice Huang
    黃敏慧
    45分前
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