太绝望了！《Sky Castle》编剧公开慧娜死亡真正原因，知道真相后.....
韩剧 2019年10月11日 星期五09:24 Rui
《Sky Castle》，2018年年末到今年年年初播出的一部大热韩剧，相信不少小伙伴当时都有看过吧。 播出时期，该剧不仅是所有同档剧中的话题第一，收视率也是现象级。
和艺瑞姐妹、双胞胎兄弟、秀韩和最后入驻天空之城的宇宙不同，有一个女孩她没有出众的家世，甚至还是单亲家庭出生，但却成功激发了学霸艺瑞的嫉妒，引起了宇宙的爱意，她就是金慧娜。
其实慧娜与艺瑞有著狗血缘分，竟然是同父异母的姐妹，只是很早就被父亲的家族抛弃了。 成绩优异，「穷人的孩子早当家」说的就是这个可怜的姑娘，但是后续她的作为也是让不少观众又爱又恨。 本来住进艺瑞家，打算慢慢「离间」姜家的慧娜突然一天从城楼上坠落身亡，让天空之城的人们惶惶不安，宇宙蒙冤被抓，观众们也纷纷化作福尔摩斯推测到底谁才是真正的凶手。
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慧娜的死太过突然，这个女孩也因为各种行为使得观众对她的态度也化为两大阵营，有人支持有人讨厌，但这样一个重要的角色的离开也确实让观众们十分不理解。 日前编剧俞贤美就透露了创作构思，称：「我问上帝到底要不要写死慧娜，上帝告诉我像慧娜这样聪明的孩子没有父母的支持的话也不可能成功，所以我就写死了慧娜。 」
俞编剧的回答让观众们备受打击，纷纷自嘲「看来只有我自己对《Sky Castle》是真心的」，也有人表示完全无法理解编剧的想法，「无法成功就必须去死吗？」
「图：《Sky Castle》」
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