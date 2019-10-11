太絕望了！《Sky Castle》編劇公開慧娜死亡真正原因，知道真相後.....
韓劇 2019年10月11日 星期五09:24 Rui
《Sky Castle》，2018年年末到今年年年初播出的一部大熱韓劇，相信不少小夥伴當時都有看過吧。 播出時期，該劇不僅是所有同檔劇中的話題第一，收視率也是現象級。
和藝瑞姐妹、雙胞胎兄弟、秀韓和最後入駐天空之城的宇宙不同，有一個女孩她沒有出眾的家世，甚至還是單親家庭出生，但卻成功激發了學霸藝瑞的嫉妒，引起了宇宙的愛意，她就是金慧娜。
其實慧娜與藝瑞有著狗血緣分，竟然是同父異母的姐妹，只是很早就被父親的家族拋棄了。 成績優異，「窮人的孩子早當家」說的就是這個可憐的姑娘，但是後續她的作為也是讓不少觀眾又愛又恨。 本來住進藝瑞家，打算慢慢「離間」姜家的慧娜突然一天從城樓上墜落身亡，讓天空之城的人們惶惶不安，宇宙蒙冤被抓，觀眾們也紛紛化作福爾摩斯推測到底誰才是真正的兇手。
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慧娜的死太過突然，這個女孩也因為各種行為使得觀眾對她的態度也化為兩大陣營，有人支持有人討厭，但這樣一個重要的角色的離開也確實讓觀眾們十分不理解。 日前編劇俞賢美就透露了創作構思，稱：「我問上帝到底要不要寫死慧娜，上帝告訴我像慧娜這樣聰明的孩子沒有父母的支持的話也不可能成功，所以我就寫死了慧娜。 」
俞編劇的回答讓觀眾們備受打擊，紛紛自嘲「看來只有我自己對《Sky Castle》是真心的」，也有人表示完全無法理解編劇的想法，「無法成功就必須去死嗎？」
「圖：《Sky Castle》」
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