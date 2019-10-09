《他人即地狱》10集里隐藏的秘密大家都找到了吗？这是一首藏头诗啊

人气韩剧《他人即地狱》完美落幕，当众人还沉浸在任时完的精彩演技中时，剧组突然公开了一个小秘密，被观众们大赞心思巧妙。
《他人即地狱》讲述了来到首尔拼搏的青年住进一家名为伊甸园的考试院后，因周围房客而体验到地狱生活的故事，由任时完和李栋旭携手主演，这对男男CP不论是颜值，还是演技都十分出彩。 李栋旭完美诠释新一代「变态帅」，任时完精彩演绎癫狂状态，每一集都让观众们看得津津有味。
尤其是第10集，大结局的反转令所有观众震惊。 众人也纷纷开始重新关注起每一集的副标题。 改编自同名漫画的电视剧版《他人即地狱》共分10集播出，每一集都有副标题，一次是「他人即地狱타인은 지옥이다」、「人间本能인간 본능」、「隐秘的耳语은밀한 속삭임」、「精神错乱정신착란」、「玛律特随笔말테의 수기」、「迷失로스트」 、「地下室的恐怖지하실의 공포」、「绷紧的声音옥죄는 목소리들」、「认知脱节인지 부조화」、「煤气灯가스 라이팅」。
最后一集「煤气灯」在心理学上指一种心理操纵方式，即操纵者试图让对方(一个或一群人)去质疑自己对事实的理解、记忆或观点。 整部剧其实都在循序渐进地讲述任时完如何被李栋旭洗脑，并最终实施恶行。 不得不说，剧组心思巧妙，用最后一集的副标题点题。
而剧组还透露了一个隐藏在副标题中的秘密，10集副标题其实是一首藏头诗，首字合在一起就是「他人真的是地狱吗」。 总认为自己作恶都是受外界、他人影响，自己是不得已而为之。 然而一念成佛，一念成魔，从来人都是依心而为，作恶也只是你内心的真实反映而已。
「图：《他人即地狱》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究