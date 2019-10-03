TWICE 回归后首冠入袋 跃上 Gaon Chart 单周专辑榜首！
KPOP 2019年10月3日 星期四10:54 施乃琪
TWICE 在发行迷你八辑后火速地拿下了第一座音乐节目奖杯，成员们致词也不忘向一起努力准备专辑的 Mina 道谢！
昨天（2 日）在 MBC Music 播出的《Show Champion》中，TWICE 以最新主打歌 “Feel Special” 击败了 AKMU、X1、脸红的思春期以及 SEVENTEEN 等劲敌，成为 10 月第一周的冠军得主。
TWICE 在获奖后除了感谢写歌的朴轸永外，也特别表示：「虽然很不容易，但 Mina 还是鼓起勇气一起准备专辑，真的很谢谢她，也非常感谢 ONCE！」
在这同时， TWICE 在今天公开的 Gaon Chart 中也凭迷你八辑〈Feel Special〉拿下专辑榜冠军，在 Social 2.0 榜上则名列第二，恭喜她们！
（照片与影片来源：JYP Entertainment、MBC Music）
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