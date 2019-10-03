太暖！俞承豪领养2只小猫咪，认证照笑容超开心❤

太暖！俞承豪领养2只小猫咪，认证照笑容超开心❤

明星   2019年10月3日   星期四10:00   Sani   9

又一位践行「领养代替购买」的韩星，俞承豪真的太棒啦！

近日一位猫咪主题的韩国Youtuber「갑수목장gabsupasture」透露，他救助的两只遭人遗弃的小猫咪Gomi和Dori找到了新的主人，而领养人不是别人，正是演员俞承豪！

这位博主一个月前在街边捡到这对猫咪兄妹，於是开始担任它们的临时照护者：「一个月之前就有很多人表示担心和鼓励，在频道上公开Gomi和Dori的影片后，俞承豪一直有表示希望提供帮助。 」原来这一个月中间，博主和俞承豪进行了不少沟通，最终才决定由俞承豪来领养这对猫咪兄妹。

博主表示：「非常开心能把这些像天使一样的孩子带到非常好的保护者身边。 它们一定会过上幸福的生活。 」还公开了领养认证照片，俞承豪双手抱著小猫咪一脸笑容，隔著萤幕仿佛都能感受到他的开心耶：

而俞承豪也是知名的爱猫人士，经常在IG上PO出猫猫照片，退伍当天被问到最想见谁时都表示是家中两只猫咪XD相信他一定会好好照顾可爱的Gomi和Dori！

此外，成勋之前也领养了一只被人遗弃还不幸患病的狗狗，身体力行「领养代替购买」的口号，真的让人点赞！

有网友表示：「如果俞承豪有机会出演《我独自生活》，希望Domi和Dori一定也要出镜啊！ 」

（图源：KSD，IG@youumbba，갑수목장）

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留言/评论
  • 鍾宜庭
    林銘浩
    34分前
  • Yu Vicky
    Esther Kwan Jamie Sun
    1小时前
  • 鍾拉拉
    張西西 這麼有愛心 妳一定要知道💕
    39分前
  • 林宛萱
    沈安琪是喵喵❤️❤️❤️
    48分前
  • 蔡珍珍
    夏偉鋐你看看~~
    1小时前
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