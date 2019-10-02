这是同一个人?张东尹为《绿豆传》男扮女装减肥，差别真的超大
明星 2019年10月2日 星期三08:16 Rui
《朝鲜浪漫喜剧-绿豆传》9月30日正式开播，据说男主角甚至比女主角还要美呢。
《绿豆传》改编自同名漫画，讲述的是扮成女人潜伏在神秘寡妇村的男孩和不想成为妓生的女孩各自怀著秘密相遇后的故事，扮成女人潜伏在神秘的寡妇村的全绿豆和不想成为妓生的女孩董东珠，各自怀著秘密并相遇后， 展开了一段不可思议的浪漫爱情喜剧。 而张东尹就扮演绿豆，经常要穿著女装亮相，还要扮成寡妇。
明明是男儿身，穿起女式韩服来竟然有种清新恬静的味道，不得不说张东尹的阴柔美实在太强大了。其实张东尹为了角色也牺牲不少，努力减肥，这才成就了观众们现在看到的弱不禁风、纤细窈窕的身姿。
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大家还记得张东尹在电视剧《致忘记诗的你》里的形象吗，当时的他还还带著婴儿肥，下巴圆润，脸颊也是肉肉的，还是一张鹅蛋脸。
而《绿豆传》里的张东润，鹅蛋脸已经是瓜子脸了，还有了让所有女生都羡慕的V字下巴，化上眼妆和口红，活脱脱就是一名美少女，难怪有观众打趣颜值不输女主角金所炫。
「图：《绿豆传》、《致忘记诗的你》」
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