「罗PD说要送你去月球」殷志源暴躁了XD：完全是狗屎一样的废话！
明星 2019年10月3日 星期四08:15 Rui
这部有著神奇的诞生经历、堪称万众瞩目的综艺《去冰岛的三餐》终於来了。
综艺虽然叫做《去冰岛的三餐》，但正式全名其实应该叫《新西游记外传一日三餐之冰岛特辑》，全因上一季的《新西游记》中李寿根和殷志源抽到冰岛极光旅行券。
对别人来说是中大奖，对李寿根和殷志源来说根本是折磨的冰岛之行，谁也没想到罗PD还给他们埋下了一个定时炸弹。罗PD开通了YouTube频道「Channel罗罗罗」，表示如果订阅数超过100万就送李寿根和殷志源上月球。
对於这个伟大的计画，当事人是怎么想的呢？ 殷志源在日前的游戏直播中就被问到的这个问题。他竟然还被蒙在鼓里，一脸懵地说道：「这都是什么狗屎一样的废话，月球要怎么去？ 太空飞行员才能去月球啊，不是谁都能去的。 」
YouTube上「Channel罗罗罗」频道开设不到2周订阅数已经超过了60万，按照这个速度100万很快就能实现。 不知道到时罗PD是否真的要花费大价钱送李寿根和殷志源上月球。 而两位当事人是否也心甘情愿地被「摆布」。
「图：《去冰岛的三餐》」
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