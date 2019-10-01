NCT Dream终於要举办第一次单独演唱会！ 11月中旬首尔连唱两天
KPOP 2019年10月1日 星期二09:15 Sani
成立至今3年的NCT Dream，终於也要举办自己的单独演唱会啦！
据韩媒报导，NCT Dream将於11月16日、17日两天在首尔奖忠体育馆举办单独演唱会，这是去年9月在COEX SMTOWN Theater的《NCT Dream Show》之后时隔一年再次举办单独演出。 据悉，这次的演唱会成员们也不仅准备了歌曲和舞蹈，还有聊天方面的内容让人十分期待！
NCT Dream是SM公司男团NCT的10代小分队，2016年8月25日正式出道，发表过《Chewing Gum》、《We Young》、《We Go Up》、《BOOM》等等人气歌曲，今年7月刚刚发行新专辑《We Boom》， 音乐风格也在不断成长和进化，通过富有个性的音乐和舞蹈展现10代青少年的面貌，广受各国粉丝喜爱。
另外，在Billboard当地时间本月12日公布的《年度21岁以下艺人21：Music Next Generation》里，NCT Dream也是唯一上榜的亚洲歌手，而且是两年连续上榜，被誉为「次时代K-Pop Leader」， 期待他们11月的演唱会啊！
（图源：SM）
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