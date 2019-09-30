延南洞巷内的职人咖啡：Coffee Libre！

Coffee Libre是一家有著特殊logo的咖啡店，摔角选手用的面具，这个面具成了这家咖啡的代表标志，偶尔在一些面包店也会看得到，代表的是什么意思呢？
Coffee Libre是提倡公平交易咖啡，老板서필훈Seu Phil Hoon 是World Roasters Cup 2012年到2013年的优胜者，并且也是一位寻豆师(Green Coffee Buyer)，访问各地的咖啡产地，直接引进农家产地的咖啡豆，并自行烘培，因此不只卖咖啡、咖啡豆，还卖咖啡生豆。
老板甚至直接经营起咖啡庄园，位在尼加拉瓜的咖啡庄园，至今已经第四年了，老板在介绍写到，我们就是一群热爱咖啡的疯子，搭起农夫与每一位客人之间的桥梁。
不只在延南洞，还有明洞、江南、永登浦以及瓜地马拉店：
延南洞
서울시 마포구 성미산로 198(연남동)
198 Sungmisanro Mapo-gu Seoul
明洞圣堂
서울시 중구 명동길 74 명동성당 1898광장 1층 102호
102ho 74 Myeongdonggil Jung-gu Seoul
永登浦时代广场
서울시 영등포구 영중로 15(영등포동4가) 112호
112ho 15 Yeongjungro Yeongdeungpo-gu Seoul
江南新世界百货公司
서울시 서초구 신반포로 176(반포동) 신세계 백화점
지하 1층 파미에스트리트
Café Libre, Famille street B1 176 Shinbanporo Seocho-gu Seoul
照片来源: @libre_pil Instagram
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