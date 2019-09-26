任时完＆姜河那的奇妙平行理论：无意间就成了竞争对手XD

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任时完和姜河那，一不小心就成了竞争对手，作为娱乐圈端正好青年的代表人物，没想到两人也存在著奇妙的平行理论。

R1：《未生》



任时完和姜河那的第一轮竞争是从2014年开播的大热剧《未生》开始的，该剧中两人还真演了一对竞争对手。 之前是爱豆团帝国之子的任时完凭藉2012年的电视剧《拥抱太阳的月亮》出道，虽然演技可圈可点，但依旧没能摆脱「爱豆」的名称，直到2013年通过电影《辩护人》中的精彩表现才获得了大众的认可，而《未生》则帮助他完全脱掉了「 爱豆」的外套。



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《未生》中任时完扮演怀抱成为职业围棋手梦想却屡遭挫折最后努力想要转正的大企业职员张可莱，初出茅庐的张可莱就像是为任时完量身打造的一般，他完美再现了初入社会的年轻人的焦虑、迷茫却又充满热情的一面。

而姜河那则通过2007年的电视剧《最强妈妈》出道，之后虽然陆续在《Two Weeks》、《继承者们》中亮相但却没能给观众留下深刻的印象。 他也是因为遇到《未生》，才让观众牢牢记住了他，在剧中姜河那扮演虽然拥有完美学历，但因为天赋不如张可莱，而为此自卑的张百基。

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R2：进军影坛-同期入伍

无论是任时完还是姜河那都对电影圈流露出了浓厚的兴趣。 《未生》之后，林时完就专注於电影道路，从2016年起接连拍摄了《想念哥哥》、《ONE LINE》、《不汗党》等，尤其是《不汗党》更是被称任时完的人生作品，从潜入教导所的刑警到贩毒集团的成员，亦正亦邪， 形象多变。



姜河那则在2017年大放异彩，在电影《青年员警》中和朴叙俊合作，大秀男生之间的友情，无论是演技还是票房都大获成功。 之后他又在悬疑片《记忆之夜》中饰演追踪杀人案件的弟弟，刻画了细腻的情感演技。



作为演员，任时完和姜河那都获得了观众的认可，两人都於2017年入伍，也都因积极刻苦而获得了部队的夸赞。



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R3：退伍复出

业界都在期盼著任时完和姜河那的退伍，两人也不负众望退伍后立刻敲定了复出作，任时完是《他人即地狱》，姜河那则是《山茶花开时》，选择的都是电视剧。

《他人即地狱》里观众们第一次看到了任时完的「黑化」，表面看似善良纯真，但内心也隐藏著蠢蠢欲动的恶，打破了任时完固有的形象，电视剧开播后收视率一直不错。



而姜河那则牵手韩剧女王孔晓振，他饰演的巡警黄勇植对女主角一见钟情，一段浪漫的故事就此展开。 退伍后的姜河那男人味爆棚，这次又将散发怎样的魅力呢？



「图：TD、各影视剧截图」

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