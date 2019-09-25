TWICE《Feel Special》MV中成员「两两组队」，MINA彩瑛的对视令粉丝动容TT

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发现MV的一些细节了吗？

TWICE新歌《Feel Special》MV呈现出「两两相视」的画面，MINA-彩瑛、MOMO-子瑜、多贤-SANA、志效-娜琏，只有定延独自一人。

▼MINA-彩瑛

MINA在森林中寻觅（森林的颜色正好是代表MINA的薄荷绿），和彩瑛相隔著一个半球面。



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▼MOMO-子瑜

MOMO来到玩具店，发现了会动的玩具人偶子瑜。





▼多贤-SANA

多贤打著TWICE应援色的雨伞，走向坐在路边无助的SANA。





▼志效-娜琏

在个人单独镜头跳舞的成员只有娜琏和志效，娜琏出现在志效身后的无数台电视萤幕中。





▼定延

1.九人群舞之后，下一秒的镜头却剩下定延自己。 2.这个孤身一人的定延看向在楼梯上的九人，九人中也有定延，定延看定延，有两个定延。





▼相信看到这里，你会想再刷一遍MV吧？



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因为MINA正因恐慌障碍缺席活动，「MiChaeng（Mi彩）」在MV中此时无声胜有声的相视而笑令MiChaeng CP粉感怀良多，翻出以前的GIF。。



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图：JYP、theqoo

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