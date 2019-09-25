TWICE《Feel Special》MV中成员「两两组队」，MINA彩瑛的对视令粉丝动容TT
KPOP 2019年9月25日 星期三09:39 ZJM
发现MV的一些细节了吗？
TWICE新歌《Feel Special》MV呈现出「两两相视」的画面，MINA-彩瑛、MOMO-子瑜、多贤-SANA、志效-娜琏，只有定延独自一人。
▼MINA-彩瑛
MINA在森林中寻觅（森林的颜色正好是代表MINA的薄荷绿），和彩瑛相隔著一个半球面。
via GIPHY
▼MOMO-子瑜
MOMO来到玩具店，发现了会动的玩具人偶子瑜。
▼多贤-SANA
多贤打著TWICE应援色的雨伞，走向坐在路边无助的SANA。
▼志效-娜琏
在个人单独镜头跳舞的成员只有娜琏和志效，娜琏出现在志效身后的无数台电视萤幕中。
▼定延
1.九人群舞之后，下一秒的镜头却剩下定延自己。 2.这个孤身一人的定延看向在楼梯上的九人，九人中也有定延，定延看定延，有两个定延。
▼相信看到这里，你会想再刷一遍MV吧？
=========
因为MINA正因恐慌障碍缺席活动，「MiChaeng（Mi彩）」在MV中此时无声胜有声的相视而笑令MiChaeng CP粉感怀良多，翻出以前的GIF。。
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
图：JYP、theqoo
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻