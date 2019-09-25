「宇宙大明星」金希澈这一生最后悔的事情是？「要是不这样 身高或许还会再长吧」
综艺 2019年9月25日 星期三08:20 JiaJia
看到父母失望的神情，希澈「说戒就戒」…这也是为了健康著想啊！
於上周日（22日）播出的SBS《我家的熊孩子》中，公开Super Junior希澈因成为「禁菸宣传大使」拍摄广告。他穿上古装，并且黏贴胡子，大家纷纷表示：「真是适合～」希澈也公开自己一生中后悔的事情，就是「吸菸」。
他表示，若是不吸菸的话，应该会再长高一点，虽然不会像徐章煇那么高。而且他不能吃像拉面一样烫嘴的东西，因为当时吸菸抽得太凶，所以后悔了。希澈说：「要是回到以前，绝对不会抽菸。目前是戒菸第十年。」
坐在棚内与其他妈妈一起观看此段影片的希澈妈妈，也透露发现儿子吸菸时当下的心境：「厕所的天花板有个小小的空间。某天，它变得歪歪斜斜，觉得奇怪就把它打开，才发现里面全是菸头。心中五味杂陈，但什么话都说不出来，就算说了（儿子）也听不进去的感觉。」
所以，希澈妈妈与希澈爸爸把菸头放在儿子面前，让他自己看著办。因为爸妈失望的神情，所以儿子就戒菸了。
（图片来源：SBS《我家的熊孩子》）
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