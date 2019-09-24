金惠秀、朱智勋确定合作SBS新金土剧《Hyena》！预计明年（2020年）首播

金惠秀、朱智勋除了拍摄SBS电视剧《Hyena》，同时还要兼顾各自的电影行程，真的辛苦了！
曾经执导过《来自星星的你》的导演张太侑，预计於明年（2020年）2月在SBS推出新作品――《Hyena》，预计作为金土档在周五、周六晚间播出。该部电视剧描述代理上流阶层案件的律师们，虽然主角们的设定是律师，但不是一般的法庭剧，而是围绕在男、女主角和各种人物展开的热血生存故事，主角确定由金惠秀、朱智勋饰演。
因为两位演员同时活跃於大萤幕上，为了顺利制作及拍摄，剧组全力配合主角们的行程。一般而言，电视剧的制作从首播时要往回推5至6个月进行剧本排练，但《Hyena》的拍摄时程只有4个月。因为金惠秀正在拍摄电影《我死去的日子》，要到10月才能进剧组；朱智勋则要在明年2月拍摄电影《绑架》，必须在这之前完成拍摄。
另外，朱智勋将在剧中饰演司法界菁英「尹熙宰」，是一位对自己的能力充满自信的才子。
而金惠秀将饰演律师「郑金子」，她是游走在合法与非法、正义与不正义之间，不计手段和方式来胜诉并赚钱的「鬣狗」。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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