终於等到了！Zico 月底推出首张正规专辑 具惠善今日出院，PO文与粉丝互动：「我出院了！谢谢大家的关心。」 惊喜！BTOB 炫植有望 10 月只身出道 再等 11 天⋯⋯EXO Chen 抢先公开〈Dear my dear〉行程表 刘大神的妻子也是大神！ 罗京恩与旧友合照，冻龄美貌10年如一日 《伟大的Show》宋承宪教训恐龙家长的这一幕，看了真是太爽快啦！ 泫雅在校庆表演上「大胆」掀起裙子扭屁股！在网路上引发争议，遭网友批：「太过火了！」 刘在锡打鼓实力大进步！粉丝直击大神与乐团合作的影片气氛超high～ 【有片】曹圭贤担任《为歌曲著迷》MC！与尹尚、Gummy、成始璄等合作 今晚首播 队长再度为爱发声！BTS 防弹少年团 RM 为聋哑学生捐款一亿韩元 乐童音乐家下周举办免费音乐会！ 新歌《航海》纯声版公开 离开SM的Luna竟然要到靠IG打广告卖货？现况让粉丝担忧！ 韩国31冰淇淋新口味的名字就由大家的一票来决定吧！ 今日（20日）有2部新剧首播！SBS《浪客行VAGABOND》& tvN《很便宜，千里马超市》 【姜丹尼尔VS车银优】同为首饰大品牌拍写真：2位颜值都到达巅峰 ♥ NCT 127泰容被指中学时期参与学校暴力，受害者难忍曾自残！ 有颜就是任性！李栋旭穿上裙子拍写真：一点都不违和～ 「看来爱丽们都是有钱人呢～」EXO KAI同款戒指被粉丝们买到售罄！

留言/评论