乐童音乐家下周举办免费音乐会！ 新歌《航海》纯声版公开
明星 2019年9月20日 星期五10:27 Sani
乐童音乐家终於要回来了！ 真的等你们太久了啊~
昨日YG娱乐在官方Blog宣布，乐童音乐家将於9月29日（下周日）晚7:30在汝矣岛汉江公园的水光舞台举办第二次露天音乐会《秋夜的航海》，和乐队一起，现场带来新歌《 航海》等等的演出！
这次音乐会不进行售票，也就是说可以免费听到乐童的好声音啦~最先入场的一部分观众还能获得小小的纪念品，无法到现场的人也可以通过NAVER Now.和NAVER Live等平台欣赏现场直播。
乐童音乐家2016年5月5日举办过第一次露天音乐会《思春期入门in首尔林》，这次时隔三年重回街头，想必会展现出更加成熟的音乐风格，让人非常期待啊！
同时，乐童音乐家的新专辑也终於要来了！即将在25日发行时隔2年的第三张专辑《航海》：
昨日公开了专辑同名主打歌《航海》只有一把木吉他伴奏的人声版，好听！ 能再次看到兄妹一起唱歌、弹琴和互动，真的是太幸福啦：
（图源：YG）
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