大贤加入新东家后第一次 10 月发行新专辑！ SEVENTEEN 专辑销量大进步 首周已破 70 万张！ 《演艺家中介》孔晓振为何不接演古装剧？这原因也太谦虚！ 想看由恶灵执导、被禁播的电影《鬼片：惊吓现场》吗？爱看恐怖电影的朋友不要错过！ 不愧是至亲闺蜜！郑丽媛为正在拍摄《山茶花开时》的孔晓振、孙淡妃，送上应援咖啡车♥ 【有片】《请融化我吧》公开5分钟长预告！「眼神匠人」池昌旭名不虚传 含情脉脉的模样让元珍雅心动啦～ 《IU TV》公开《德鲁纳酒店》拍摄花絮！最后拍摄时IU也哭了，并说：「在这场面都不哭，就不是人了！」 《阿斯达年代记》完结收视无法再突破，忠实观众仍希望可以有第二季 ITZY 前进海外 即将在亚、北美 11 城市开唱！ EXO 第五支破两亿 MV 出炉！一镜到底代表作〈Overdose〉 《Running Man》超强「团体群舞」终於完整公开，RM 成员们真的太帅气了！ 演唱会后被粉丝目击需有人搀扶才能下车…EXO伯贤健康状况引担心！本人亲自回应：「只是腿麻了…大家知道那种感觉吧？」 《Camping CLub》Fin.K.L时隔14年重现经典舞台《致我的男朋友》《永远的爱》 「周一阴霾」一扫而光！李寿根老婆SNS分享《去冰岛的三餐》片头 「狂拉人中」引爆笑 回归的日子一天天靠近！官方陆续公开SJ《SS8》、正规9辑《Time Slip》团体宣传海报 韩剧《浪漫的体质》置入按摩椅，导演&编剧趁机表达心中的无奈？XD 女生旅行照不会拍？请收下Red Velvet教科书般的POSE教学 《阿斯达年代记》幕后花絮像综艺一样搞笑！宋仲基捂嘴一笑迷倒众生❤ 要当金东旭的站姐没那么容易？要当先看真爱指数有像他们两位那么高吗？XD 台上清纯可人台下竖中指抽烟又喝酒！ARIAZ成员珠恩引爆人品争议 就是今天！TWICE 回归在即 最新预告片揭编舞亮点 「青春剧的气息啊～」Red Velvet Irene＆Wendy撞头后互看，笑得太可爱又幸福啦！

有生之年还能看到Fin.K.L的姐姐们重聚演出，真的太梦幻了啊！ 每个人都还是那么年轻那么美，真的让人泪奔~~

昨晚播出的《Camping Club》里，Fin.K.L四个人终於迎来了和粉丝们见面的时刻，成宥利和李真还提前精心准备了event，其他成员也早早就到现场向歌迷们分发面包和咖啡， 还和大家一起做游戏。

当然这天的高光时刻还是Fin.K.L时隔14年的合体舞台演出！ 这次她们唱了好多经典歌曲，而李真和成宥利因为在Fin.K.L之后都没有登上舞台的机会，开始之前一度十分紧张，但音乐一响，大家仿佛就立刻回到了从前的模样！ 第一首是出道曲《Blue Rain》，立刻就把粉丝带入泪海：



经典的《致我的男朋友》！ 大家还是那么年轻有活力，仿佛从20年轻穿越过来一样啊！



虽然上台前说好不哭，但成宥利在演唱《你不会知道》时还是流下了眼泪：「听到应援的喊声真的太感动了。 」



安可舞台是《永远的爱》，李真披上了熟悉的红色斗篷，成宥利还模仿了「仙女棒舞」，气氛真的太棒了！



最后，《Camping Club》其实要结束了，本周日就会播出最后一期，预告片里大家被问到「Fin.K.L是什么」时都陷入了沉思，虽然很好奇她们的回答，但又有点舍不得看完啊~~



（图源：《Camping CLub》）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻