《Camping CLub》Fin.K.L时隔14年重现经典舞台《致我的男朋友》《永远的爱》
综艺 2019年9月23日 星期一11:24 Sani
有生之年还能看到Fin.K.L的姐姐们重聚演出，真的太梦幻了啊！ 每个人都还是那么年轻那么美，真的让人泪奔~~
昨晚播出的《Camping Club》里，Fin.K.L四个人终於迎来了和粉丝们见面的时刻，成宥利和李真还提前精心准备了event，其他成员也早早就到现场向歌迷们分发面包和咖啡， 还和大家一起做游戏。
当然这天的高光时刻还是Fin.K.L时隔14年的合体舞台演出！ 这次她们唱了好多经典歌曲，而李真和成宥利因为在Fin.K.L之后都没有登上舞台的机会，开始之前一度十分紧张，但音乐一响，大家仿佛就立刻回到了从前的模样！ 第一首是出道曲《Blue Rain》，立刻就把粉丝带入泪海：
经典的《致我的男朋友》！ 大家还是那么年轻有活力，仿佛从20年轻穿越过来一样啊！
虽然上台前说好不哭，但成宥利在演唱《你不会知道》时还是流下了眼泪：「听到应援的喊声真的太感动了。 」
安可舞台是《永远的爱》，李真披上了熟悉的红色斗篷，成宥利还模仿了「仙女棒舞」，气氛真的太棒了！
最后，《Camping Club》其实要结束了，本周日就会播出最后一期，预告片里大家被问到「Fin.K.L是什么」时都陷入了沉思，虽然很好奇她们的回答，但又有点舍不得看完啊~~
（图源：《Camping CLub》）
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