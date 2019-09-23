演唱会后被粉丝目击需有人搀扶才能下车…EXO伯贤健康状况引担心！本人亲自回应：「只是腿麻了…大家知道那种感觉吧？」

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伯贤除了EXO的行程，目前还要兼顾SuperM的活动，粉丝们当然会「放大检视」…











EXO於上周五至周日（20至22日）於泰国曼谷举行「EXO PLANET #5 - EXplOration - in BANGKOK」演唱会，和当地3万3千名粉丝们一同度过。而本周六及周日，「EXO PLANET #5 - EXplOration」将移师至「台北小巨蛋」。

结束三天的演唱会后，有粉丝在饭店门前守候，却目击伯贤需要有人搀扶才可以下车。粉丝们忍不住透露了心疼的声音，还可以听到有人用中文问：「边伯贤怎么了？？？」该影片瞬间成为话题。（来源：Twitter＠YokN05817496）



有粉丝留言：「要疯了...他都不能自己出来。必须让保安从车里搀扶才能出来...啊拜托让伯贤好好休息吧...我真的太惊讶了现在连话都说不出来...手都在抖」

非常「宠粉」的伯贤也亲上火线，他回覆粉丝推文并亲自解释：「很多粉丝都在担心...其实是因为在车里脚麻了...所以才被扶著出来...大家知道腿麻了走不了路的感觉吧...好羞愧...」才稍微减缓大家激动和不舍的情绪。

（图片来源：SMTOWN）

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