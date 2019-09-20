有颜就是任性！李栋旭穿上裙子拍写真：一点都不违和～

最新「变态帅」代言人李栋旭亮相时尚杂志《esquire》，大男人竟然玩起了裙子时尚。
这次公开的写真是李栋旭为《esquire》拍摄的A版画报， 出道这么久， 这颜保持的真好，依旧是花美男啊！ 格纹衬衣、格纹百褶裙、格纹长筒袜，这样一套女性味道十足的Look在李栋旭的身上却穿出了完全不同的味道，不仅没有一丝娘炮感，甚至莫名时髦，这种杂乱无章的混搭风也只有他这样高级别的颜值才Hold得住啊！
西装Look是李栋旭最会演绎的风格，加上淩乱卷曲的发型，黑白色调营造出「斯文败类」精致男的味道，仿佛是《他人即地狱》里变态牙医走出了银幕。
红色衬衣搭配肥大的西装裤，不得不说，颜值高的，长得好看的，有气质的，真的穿什么都帅啊~
俗话说红配绿丑的哭，但李栋旭却把绿花纹衬衫和红格纹短裤这类相悖的穿搭诠释出了痞帅之感。
写真拍摄结束后李栋旭还接受了采访，大聊自己的新角色，称：「徐文祖并不是单纯的享受杀人，而是想要唤醒内心潜在的恶魔，想要坠入地狱的人物，所以我想要演绎出他丝毫没有同情心的一面。 」
「图：《esquire》」
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