tvN全新喜剧《很便宜，千里马超市》发布会：这么疯狂的电视剧可能是史上第一部！
韩剧 2019年9月17日 星期二11:07 MiJimin
【多图】连主角都觉得这是前所未有过的电视剧题材，到底会如何呈现真的让人太好奇了！（五位主演都是超强实力派啊）
tvN全新金曜剧《很便宜，千里马超市》（每周五播出）昨天在首尔麻浦区酒店举行了制作发布会。
▼左至右为白承龙导演、朴浩山、李顺载、郑惠成、金炳哲、李东辉等主演皆出席现场。
▼《很便宜，千里马超市》是讲述为了让大马集团公认的流放地、总是倒数、低品格、无事太平主义的「千里马超市」起死回生的菁英店长（李东辉），和想让超市关门大吉的社长（金炳哲）一起演绎一场生死决断的故事。
▼李东辉饰演千里马超市的店长「文硕久」，是个完美主义者，只想安定在大企业工作，为了开创「full硕久时代」而热血奋斗中。
▼金炳哲饰演的「郑北东」原本是大马集团的核心干部，却被降职到千里马超市工作，因此一心只想复仇，让超市倒闭的千里马超市社长。
▼郑惠成饰演超市间谍「赵美兰」，能说四国语言，被派到千里马超市监视郑北东。
▼朴浩山大马集团的专务董事「权英久」，与郑北东敌对，用尽各种手段不让郑北东回到大马集团。
▼李顺载大马集团的社长「金大马」。
《很便宜，千里马超市》将在9月20日（五）晚间23:00首播。
（图：TVDaily）
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