tvN全新喜劇《很便宜，千里馬超市》發佈會：這麼瘋狂的電視劇可能是史上第一部！
韓劇 2019年9月17日 星期二11:07 MiJimin
【多圖】連主角都覺得這是前所未有過的電視劇題材，到底會如何呈現真的讓人太好奇了！（五位主演都是超強實力派啊）
tvN全新金曜劇《很便宜，千里馬超市》（每週五播出）昨天在首爾麻浦區酒店舉行了製作發佈會。
▼左至右為白承龍導演、朴浩山、李順載、鄭惠成、金炳哲、李東輝等主演皆出席現場。
▼《很便宜，千里馬超市》是講述為了讓大馬集團公認的流放地、總是倒數、低品格、無事太平主義的「千里馬超市」起死回生的菁英店長（李東輝），和想讓超市關門大吉的社長（金炳哲）一起演繹一場生死決斷的故事。
▼李東輝飾演千里馬超市的店長「文碩久」，是個完美主義者，只想安定在大企業工作，為了開創「full碩久時代」而熱血奮鬥中。
▼金炳哲飾演的「鄭北東」原本是大馬集團的核心幹部，卻被降職到千里馬超市工作，因此一心只想復仇，讓超市倒閉的千里馬超市社長。
▼鄭惠成飾演超市間諜「趙美蘭」，能說四國語言，被派到千里馬超市監視鄭北東。
▼朴浩山大馬集團的專務董事「權英久」，與鄭北東敵對，用盡各種手段不讓鄭北東回到大馬集團。
▼李順載大馬集團的社長「金大馬」。
《很便宜，千里馬超市》將在9月20日（五）晚間23:00首播。
（圖：TVDaily）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論