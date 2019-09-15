新剧《意外发现的一天》路云&金惠允唯美双人海报公开，实力派鲜肉大集合啦！

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【多图】一次看够七位「撕漫男」、「撕漫女」的最新一波人物剧照，再过两个礼拜就要开播啦，好期待喔～！！！

集合了新一代实力派与高人气演员的 MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（又译：偶然发现的一天／每周三、四播出），在近期又更新了一波主演剧照和官方海报。



▼海报太美，我好喜欢～！！！（尤其是男主路云卓越的身高，帅帅帅…）先给我们美术组的工作人员们加只鸡腿～～～！



▼（预告）本剧改编自人气网漫，讲述患有心脏病的女高中生「银端午」（金惠允 饰）反抗既定命运，收获爱情的故事。端午出身在富裕家庭且又是独生女的她，忽然在某一天发现自己只是漫画中的配角，之后便努力寻找真实的生活与爱情，在过程中遇上了男高中生「13号」（路云 饰），两人展开了一场心跳加速的奇幻罗曼史。



▼男团SF9的路云饰演纯情漫画中，没有名字被称为「13号」像路人甲一样的角色，就读2年7班学号为「13号」的男高中生，剧组也透露他相当适合这个角色，粉丝们可以好好期待一下～！



▼李在旭饰演女主的未婚夫「白经」，A3成员之一，官方的花花公子，全身散发出坏男人的气息，因出众的外貌出众总是被女生们围绕著。



▼女团APRIL的李娜恩饰演纯情漫画中的女主角「吕珠多」，是个贫穷但性格开朗坚强的女孩，打工帮助家计，遇到困难也总是保持微笑，有著满满的正能量，与A3成员展开一段三角关系。



▼郑建柱饰演幽默又爱撒娇、和大家都能和睦相处的A3成员「李道华」，走在路上或运动时总有女生为他尖叫，各方面都很完美，但就是比不过吴南柱，暗恋吕珠多。



▼金勇大饰演A3中人气最高的「吴南柱」，有钱、脑性男、脸蛋天才集优点於一身，性格傲慢，和吕珠多互相喜欢。



▼李泰利饰演年龄、国籍、出身、名字等一切都不为人知的神秘人物「金美才」，拥有帅气出众的外貌。



新剧《意外发现的一天》10月2日（三）晚间 20:55 首播。

（图自：官方剧照）

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