期待！李洪基、车善玗与蔡舒辰客串《请融化我》
韩剧 2019年9月10日 星期二12:59 施乃琪
tvN 新剧《请融化我》一次邀来李洪基、车善玗和蔡舒辰三人客串，快来看看他们各自演出哪些角色在 20 年前的模样！
由池昌旭、元真儿和尹世雅主演的 tvN 周末电视剧《请融化我》描写参与了 24 小时冷冻人计画的人们，因遭遇神秘阴谋而在 20 年后才醒来。电视台今天（10 日）透露李洪基、车善玗和蔡舒辰都会几位主角在 1999 当年的模样。
首先，李洪基饰演的是综艺节目明星制作人「马东灿」（池昌旭 饰）的助理制作人「孙贤基」，因崇拜马东灿而加入电视台的话对马东灿言听计从，20 年后则成为死脑筋的电视台综艺总监。
而车善玗在入伍前就已拍完戏份，在剧中饰演了美兰在 1999 年时交往的男友「黄炳深」，是个个性自成一格、精神世界让人难以理解的人物。而蔡舒辰则饰演马东灿初恋情人「罗夏英」（尹世雅 饰）在 1999 年的模样，让观众一窥罗夏英在个性变得冰冷以前的纯真样貌。
《请融化我》将於 28 日晚间开播，很期待从题材到阵容都精彩的这部作品！
（照片与影片来源：tvN、skullhong12、华谊兄弟、HODU&U Entertainment）
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