期待！李洪基、車善玗與蔡舒辰客串《請融化我》
韓劇 2019年9月10日 星期二12:59 施乃琪
tvN 新劇《請融化我》一次邀來李洪基、車善玗和蔡舒辰三人客串，快來看看他們各自演出哪些角色在 20 年前的模樣！
由池昌旭、元真兒和尹世雅主演的 tvN 週末電視劇《請融化我》描寫參與了 24 小時冷凍人計畫的人們，因遭遇神秘陰謀而在 20 年後才醒來。電視台今天（10 日）透露李洪基、車善玗和蔡舒辰都會幾位主角在 1999 當年的模樣。
首先，李洪基飾演的是綜藝節目明星製作人「馬東燦」（池昌旭 飾）的助理製作人「孫賢基」，因崇拜馬東燦而加入電視台的話對馬東燦言聽計從，20 年後則成為死腦筋的電視台綜藝總監。
而車善玗在入伍前就已拍完戲份，在劇中飾演了美蘭在 1999 年時交往的男友「黃炳深」，是個個性自成一格、精神世界讓人難以理解的人物。而蔡舒辰則飾演馬東燦初戀情人「羅夏英」（尹世雅 飾）在 1999 年的模樣，讓觀眾一窺羅夏英在個性變得冰冷以前的純真樣貌。
《請融化我》將於 28 日晚間開播，很期待從題材到陣容都精彩的這部作品！
（照片與影片來源：tvN、skullhong12、華誼兄弟、HODU&U Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論