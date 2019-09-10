防彈少年團2019年首爾觀光宣傳片13日陸續公開！ 別人都是黑歷史被迫退賽！《PRODUCE 101 Japan》這位1998年的練習生退賽原因是...要去結婚了！ 真的超寵粉！《德魯納酒店》休假結束 「滿月社長」IU還從泰國帶了13盒伴手禮回來送給粉絲們！ 《十八歲的瞬間》邕聖祐首挑大樑表現不俗：像劇中俊宇般重獲希望 【有片】再等10天！李昇基、秀智主演《VAGABOND》將於下週五（20日）首播 公開海報、預告 《去冰島的三餐》預告公開！殷志源叮嚀：「一定要在播出之前上完廁所，如果開始了再去...回來就結束了！」 【有片】金宣兒主演《Secret Boutique》將於下週三首播！看她如何從財閥家的女傭 變身為財政界實權者 期待！李洪基、車善玗與蔡舒辰客串《請融化我》 Super Junior 正規九輯有什麼？翻唱老歌〈Show〉呈現新感受！ TWICE 釋出新專輯曲目表 朴軫永再度創作主打歌！ SEVENTEEN 曝光最新主打歌〈毒：Fear〉 11 首新歌亮點公開！ 時隔兩年半 金宇碩重返《The Show》主持！ 姜丹尼爾被評為中秋節最適合韓服的藝人第一，朴寶劍第二 BTS防彈少年團〈FIRE〉MV 觀看次數破六億 僅次於〈DNA〉！ 【有片】連白老師都認證的「披薩專業人士」！SJ圭賢擔任《胡同餐廳》嘉賓 從談話就透露出不一般 還以為《醫生耀漢》不會有池晟&李世榮的吻戲，居然在大結局前放大招啊！ 崔秉燦月底來台 近期也將在首爾舉行個人見面會！ 【多圖】玄彬結束《愛的迫降》海外拍攝後…於昨日（9日）著黑色正裝出席品牌活動！ 顛覆你對韓國糖醋肉的想像 明洞蘭州刀削麵 我爸是國會議員！Rapper NO:EL屢坑爹：性買賣+酒駕撞人逃逸+未成年吸煙 新劇《很便宜，千里馬超市》實力派金炳哲、李東輝、朴浩山人物劇照公開 繼「姐錢巨多」之後李孝利又創造了名言：感覺味覺在喪失，是因為Kiss好了XD X1 如何過中秋？「全員各自回家和家人團聚」 因為是朴敘俊&防彈V的朋友，整個人看起來都不一樣了的Peakboy 尹恩惠前隊友簡美妍11月大婚，Baby V.O.X是多少人的回憶啊 XIUMIN&溫流&金聖圭&尹智聖最新音樂劇《歸還》個人海報公開！

tvN 新劇《請融化我》一次邀來李洪基、車善玗和蔡舒辰三人客串，快來看看他們各自演出哪些角色在 20 年前的模樣！

由池昌旭、元真兒和尹世雅主演的 tvN 週末電視劇《請融化我》描寫參與了 24 小時冷凍人計畫的人們，因遭遇神秘陰謀而在 20 年後才醒來。電視台今天（10 日）透露李洪基、車善玗和蔡舒辰都會幾位主角在 1999 當年的模樣。

首先，李洪基飾演的是綜藝節目明星製作人「馬東燦」（池昌旭 飾）的助理製作人「孫賢基」，因崇拜馬東燦而加入電視台的話對馬東燦言聽計從，20 年後則成為死腦筋的電視台綜藝總監。

而車善玗在入伍前就已拍完戲份，在劇中飾演了美蘭在 1999 年時交往的男友「黃炳深」，是個個性自成一格、精神世界讓人難以理解的人物。而蔡舒辰則飾演馬東燦初戀情人「羅夏英」（尹世雅 飾）在 1999 年的模樣，讓觀眾一窺羅夏英在個性變得冰冷以前的純真樣貌。

《請融化我》將於 28 日晚間開播，很期待從題材到陣容都精彩的這部作品！





（照片與影片來源：tvN、skullhong12、華誼兄弟、HODU&U Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞