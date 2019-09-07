《德鲁纳酒店》编剧「洪氏姊妹」的奇幻题材回顾，你一共看过几部呢？

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喜欢奇幻题材的大家，这几部是否都有看过呢？（小编超爱主君的太阳!!!）

透过tvN热门剧《德鲁纳酒店》又写下辉煌纪录的编剧洪氏姊妹（洪贞恩、洪美兰），早期多为【爱情喜剧】，以2005年 《豪杰春香》打响名号，随后推出《我的女孩》、《原来是美男》、《最佳爱情》…等多部都是经典之作。



但在【奇幻】题材方面，也都能发挥出高水准，让作品成为剧迷们on档必讨论关注的焦点，小编就带大家看一些洪氏姊妹经典的【奇幻作品】，究竟有哪几部掳获了你的心呢～？

▼2010年SBS《我女友是九尾狐》讲述了沉睡了500年的九尾狐（新慜娥 饰）偶然间解开封印，来到人间后遇上了不懂事的大学生车大雄（李升基 饰），展开了一段有趣又浪漫的爱情故事。



▼2012年KBS《Big》（真爱上错身）讲述18岁叛逆少年姜景俊（申原昊 饰）因为一场事故，灵魂意外进入30岁完美医生徐允在（孔刘 饰）体内，和糊涂女老师吉多兰（李珉廷 饰）之间的奇幻浪漫故事。



▼2013年SBS《主君的太阳》讲述了因为事故后能够看见鬼的太恭实（孔晓振 饰），碰上了能守护她、让鬼远离、如太阳一般的朱中元（苏志燮 饰）后，展开一段惊悚又浪漫的爱情喜剧。



▼2017年tvN《和游记》（花游记）以中国古典名著《西游记》为背景改编，讲述拥有致命颓废美的齐天大圣孙悟空（李升基 饰），与拥有独特世俗本性的三藏法师陈善美（吴涟序 饰），在2017年恶鬼猖獗的黑暗世界中找寻光明旅程的奇幻故事，主角还有牛魔王（车胜元 饰）、猪八戒（李洪基 饰）、沙悟净（张光 饰）等超多知名演员。



▼2019年tvN《德鲁纳酒店》以繁华的首尔市中心拥有陈旧外观，只向无法离开的灵魂们展示其华丽真面目的「德鲁纳酒店」为背景，讲述哈佛MBA的菁英毕业生－具灿星（吕珍九饰），命运般成为了此酒店的经理，和像月亮般高傲美丽的张满月社长（IU李知恩 饰）一起营运酒店、进而相爱的故事。



这几部作品，大家看过了几部呢？有特别想推荐「洪氏姊妹」的哪部电视剧吗？一起分享给小编知道一下吧！

（图自：官方剧照）

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