《德魯納酒店》編劇「洪氏姊妹」的奇幻題材回顧，你一共看過幾部呢？

喜歡奇幻題材的大家，這幾部是否都有看過呢？（小編超愛主君的太陽!!!）
透過tvN熱門劇《德魯納酒店》又寫下輝煌紀錄的編劇洪氏姊妹（洪貞恩、洪美蘭），早期多為【愛情喜劇】，以2005年 《豪傑春香》打響名號，隨後推出《我的女孩》、《原來是美男》、《最佳愛情》…等多部都是經典之作。
但在【奇幻】題材方面，也都能發揮出高水準，讓作品成為劇迷們on檔必討論關注的焦點，小編就帶大家看一些洪氏姊妹經典的【奇幻作品】，究竟有哪幾部擄獲了你的心呢～？
▼2010年SBS《我女友是九尾狐》講述了沉睡了500年的九尾狐（新慜娥 飾）偶然間解開封印，來到人間後遇上了不懂事的大學生車大雄（李昇基 飾），展開了一段有趣又浪漫的愛情故事。
▼2012年KBS《Big》（真愛上錯身）講述18歲叛逆少年姜景俊（申原昊 飾）因為一場事故，靈魂意外進入30歲完美醫生徐允在（孔劉 飾）體內，和糊塗女老師吉多蘭（李珉廷 飾）之間的奇幻浪漫故事。
▼2013年SBS《主君的太陽》講述了因為事故後能夠看見鬼的太恭實（孔曉振 飾），碰上了能守護她、讓鬼遠離、如太陽一般的朱中元（蘇志燮 飾）後，展開一段驚悚又浪漫的愛情喜劇。
▼2017年tvN《和遊記》（花遊記）以中國古典名著《西遊記》為背景改編，講述擁有致命頹廢美的齊天大聖孫悟空（李昇基 飾），與擁有獨特世俗本性的三藏法師陳善美（吳漣序 飾），在2017年惡鬼猖獗的黑暗世界中找尋光明旅程的奇幻故事，主角還有牛魔王（車勝元 飾）、豬八戒（李洪基 飾）、沙悟淨（張光 飾）等超多知名演員。
▼2019年tvN《德魯納酒店》以繁華的首爾市中心擁有陳舊外觀，只向無法離開的靈魂們展示其華麗真面目的「德魯納酒店」為背景，講述哈佛MBA的菁英畢業生－具燦星（呂珍九飾），命運般成為了此酒店的經理，和像月亮般高傲美麗的張滿月社長（IU李知恩 飾）一起營運酒店、進而相愛的故事。
這幾部作品，大家看過了幾部呢？有特別想推薦「洪氏姊妹」的哪部電視劇嗎？一起分享給小編知道一下吧！
（圖自：官方劇照）
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