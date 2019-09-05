《The King：永远的君主》新角色公开！李廷镇确定出演...将饰演与李敏镐对立的大反派角色！
韩剧 2019年9月5日 星期四13:03 Yuan
《The King：永远的君主》是曾创作出《阳光先生》、《鬼怪》等热门剧集的金银淑编剧新作。
以平行世界为背景，讲述神族在人间释放恶魔，而恶魔打开平行世界的大门。若是在另一个世界里有一个「我」比我过得更幸福，你会选择与对方交换生活吗？面对恶魔抛出的问题，想要关闭次元之门的理科型大韩帝国皇帝「李衮」，和想要守护他人生活、朋友和爱情的文科型大韩民国刑警「郑太乙」，两人辗转於两个世界互相帮助而发生一系列故事。
日前已经确定了主演阵容，包含了李敏镐、金高银、禹棹焕和郑恩彩外，SBS在4日也表示：「李廷镇将出演 《The King：永远的君主》。」据悉，他将饰演与李敏镐角色对立的「李林」，是带著复仇宿命出生的人物。
而《The King：永远的君主》预计在10月份开始拍摄，以明年上半年播放目标。制作公司方面日前也表示：「为了提高电视剧的完成度，计划在下半年开始拍摄，金银淑编剧正集中在写剧本。」大家就....期待明年的到来吧！
（图：TVDaily）
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