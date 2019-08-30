继《Dr. Prisoner》后南宫珉又接新戏啦！与朴恩玭合作SBS《Stove League》 预计11月首播
韩剧 2019年8月30日 星期五13:05 JiaJia
今年初（2019年）以《Dr. Prisoner》展现精湛演技的南宫珉，下半年也有新作品！他将与曾合作过《龟岩许浚》的朴恩玭，一同出演合作SBS新金土剧（周五、六）《Stove League》！
预计於今年11月接档《VAGABOND》的《Stove League》，由《奇怪的搭档》、《命运与愤怒》郑东允PD执导，李新华编剧执笔，描述倒数第一、球迷的眼泪都流光了的棒球队新任团长，准备不平凡的赛季冬季物语。虽然以职棒为题材，但每集都会分别解决球队遇到的问题，以球队实力渐长为设定。
南宫珉饰演职棒「Dreams」新任团长「白承洙」。只要是他带领过的球队，都会脱胎换骨并取得珍贵优胜。不过，由於他接手的球队母公司，都是没人气的穷公司，夺下冠军后球队皆面临解散命运。这次，他收到万年处於倒数排名的职棒Dreams新团长邀约。
朴恩玭饰演职棒「Dreams」运营组长「李世英」，在还不懂怎么当球队门面的大学时代起，就作为职棒记录员在全国奔走。热爱作笔记的她，时常翻阅自己的笔记本。也因为这一整箱笔记，她才得以作为「Dreams」新入社员进入公司。不知不觉过去了十年，她依然梦想著「Dreams」的重生。
特别的是，南宫珉与朴恩玭曾在2013年合作过SBS《龟岩许浚》，而《Stove League》是他们时隔6年的二次合作。
（图片来源：KSD、TVDaily、MBC《龟岩许浚》）
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