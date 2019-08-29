搞笑喜剧《很便宜，千里马超市》最新预告，金炳哲：不管什么货色来我都录取！
韩剧 2019年8月29日 星期四14:12 MiJimin
在一旁感到吃惊的李东辉，表情好好笑啊～！XD
tvN全新金曜剧《很便宜，千里马超市》（每周五播出）公开了搞笑又逗趣的人物预告，两位男主角「李东辉」和「金炳哲」的互动也让人非常期待～！
《很便宜，千里马超市》改编自人气网漫，讲述为了让大马集团公认的流放地、总是倒数、低品格、无事太平主义的「千里马超市」起死回生的菁英店长－文硕久（李东辉 饰），和想让超市关门大吉的「人类推土机」社长－郑北东（金炳哲 饰）一起演绎一场生死决断的故事。
▼大玩摇滚乐的宅男（演员：金浩英）来应徵…，社长：「合格！」（擦什么眼角泪啊XD）店长：「我们超市好奇怪喔… = 0 = a」
▼从总公司来的漂亮女职员，不罗嗦～无条件合格！（郑惠成饰演大马集团的超精英间谍赵美兰，被派来监视郑北东。）
▼cosplay？野人？300壮士？合格原因是国际化（global）…XD
▼店长：「社长，为什么那些人都合格了呢？」社长：「他们都是有用的人才啊，真的不明白我的用意吗？」怀疑的话…就跟著一起看首播吧XDDDD（这下子非看不可了…）
《很便宜，千里马超市》将在9月20日晚间11点首播。
（图自：tvN DRAMA）
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