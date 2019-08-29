搞笑喜劇《很便宜，千里馬超市》最新預告，金炳哲：不管什麼貨色來我都錄取！
韓劇 2019年8月29日 星期四14:12 MiJimin
在一旁感到吃驚的李東輝，表情好好笑啊～！XD
tvN全新金曜劇《很便宜，千里馬超市》（每週五播出）公開了搞笑又逗趣的人物預告，兩位男主角「李東輝」和「金炳哲」的互動也讓人非常期待～！
《很便宜，千里馬超市》改編自人氣網漫，講述為了讓大馬集團公認的流放地、總是倒數、低品格、無事太平主義的「千里馬超市」起死回生的菁英店長－文碩久（李東輝 飾），和想讓超市關門大吉的「人類推土機」社長－鄭北東（金炳哲 飾）一起演繹一場生死決斷的故事。
▼大玩搖滾樂的宅男（演員：金浩英）來應徵…，社長：「合格！」（擦什麼眼角淚啊XD）店長：「我們超市好奇怪喔… = 0 = a」
▼從總公司來的漂亮女職員，不囉嗦～無條件合格！（鄭惠成飾演大馬集團的超精英間諜趙美蘭，被派來監視鄭北東。）
▼cosplay？野人？300壯士？合格原因是國際化（global）…XD
▼店長：「社長，為什麼那些人都合格了呢？」社長：「他們都是有用的人才啊，真的不明白我的用意嗎？」懷疑的話…就跟著一起看首播吧XDDDD（這下子非看不可了…）
《很便宜，千里馬超市》將在9月20日晚間11點首播。
（圖自：tvN DRAMA）
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