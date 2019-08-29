剧迷许愿成功！金秀贤将特别出演《德鲁纳酒店》 「角色请通过放送确认」
韩剧 2019年8月29日 星期四09:37 JiaJia
送过零食车给剧组、名字还曾经出现在电视剧中…尚未确定退伍后回归萤幕的作品，金秀贤将特别出演《德鲁纳酒店》，为剧迷们带来惊喜！
上月（7月）中旬，金秀贤现身tvN周末剧《德鲁纳酒店》片场，为剧组应援。他曾与李知恩（IU）合作过《Dream High》、《制作人》，也曾参与IU的MV拍摄；吕珍九在《拥抱太阳的月亮》中饰演过金秀贤的少年时期，金秀贤也和吴忠焕导演合作过《来自星星的你》，都有著相当深厚的缘分。
而今日（29日），据官方透露，本周（31日）将迎来大结局的《德鲁纳酒店》，会有金秀贤特别出演的部分，成为看点之一。最后一集已经全部完稿，而拍摄会持续到大结局播出前一天。剧组表示：「请通过放送确认金秀贤所饰演的角色」，引发期待。
有趣的是，金秀贤其实特别出演过《德鲁纳酒店》！只不过是以「名字」的形式～这次能够在作品中看到真人，太好奇他会以什么身分出演！
（图片来源：艺人SNS、KSD）
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