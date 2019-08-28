电视剧话题性《德鲁纳酒店》李到晛冲入TOP.4《60天》池珍熙上升11个名次

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这个周末就要迎接《德鲁纳酒店》的大结局啦～！！！内文是最新电视剧话题性TOP.10总排行，给大家参考一下。（你看剧的口味和韩国人一样吗?）

韩国 GOODDATA 调查公司公开了最新一期电视剧话题性 TOP.10 排行榜，毫无悬念上周的冠军宝座依旧由 tvN《德鲁纳酒店》夺下，连续第七周成为话题性 No.1 韩剧，在演员方面，李知恩（IU）、吕珍九、李到晛分别占据1、3、4位，剧情发展与角色情感都成功引爆热烈讨论。



▼JTBC《18岁的瞬间》也是已经连续四周排在第2位，自开播以来一直保持在上位圈，演员排行榜中，主角邕圣佑和金香起排在2、5位，两人越来越甜蜜的互动也是让观众相当有共鸣。



（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜）

＊ 8月第四周的「电视剧」话题性TOP.10：

1．《德鲁纳酒店》→持平



2．《18岁的瞬间》→持平



3．《60天，指定幸存者》→持平（完结）



4．《Watcher》→持平（完结）



5．《新入史官丘海昤》▲２



6．《浪漫的体质》▽１



7．《医生耀汉》▽１



8．《优雅的家》→新剧入榜



9．《平日下午三点的恋人》▲３（完结）



10．《我世上最漂亮的女儿》▲１



▼演员方面的排行榜中，tvN《60天，指定幸存者》代理总统池珍熙一下子上升了11个名次，成功进入 TOP.10；OCN《Watcher》徐康俊也在大结局时，成功进入总排行。



＊ 8月第四周的「电视剧演员」话题性 TOP.10：

1．IU 李知恩《德鲁纳酒店》→持平



2．邕圣佑《18岁的瞬间》→持平



3．吕珍九《德鲁纳酒店》→持平



4．李到晛《德鲁纳酒店》▲４



5．金香起《18岁的瞬间》▽１



6．池珍熙《60天，指定幸存者》▲１１（完结）



7．池晟《医生耀汉》▽２



8．申世景《新入史官丘海昤》▽２



9．徐康俊《Watcher》▲２（完结）



10．林秀香《优雅的家》→新剧入榜



（图自：官方剧照）

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