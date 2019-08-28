电视剧话题性《德鲁纳酒店》李到晛冲入TOP.4《60天》池珍熙上升11个名次

这个周末就要迎接《德鲁纳酒店》的大结局啦～！！！内文是最新电视剧话题性TOP.10总排行，给大家参考一下。（你看剧的口味和韩国人一样吗?）
韩国 GOODDATA 调查公司公开了最新一期电视剧话题性 TOP.10 排行榜，毫无悬念上周的冠军宝座依旧由 tvN《德鲁纳酒店》夺下，连续第七周成为话题性 No.1 韩剧，在演员方面，李知恩（IU）、吕珍九、李到晛分别占据1、3、4位，剧情发展与角色情感都成功引爆热烈讨论。
▼JTBC《18岁的瞬间》也是已经连续四周排在第2位，自开播以来一直保持在上位圈，演员排行榜中，主角邕圣佑和金香起排在2、5位，两人越来越甜蜜的互动也是让观众相当有共鸣。
（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜）
＊ 8月第四周的「电视剧」话题性TOP.10：
1．《德鲁纳酒店》→持平
2．《18岁的瞬间》→持平
3．《60天，指定幸存者》→持平（完结）
4．《Watcher》→持平（完结）
5．《新入史官丘海昤》▲２
6．《浪漫的体质》▽１
7．《医生耀汉》▽１
8．《优雅的家》→新剧入榜
9．《平日下午三点的恋人》▲３（完结）
10．《我世上最漂亮的女儿》▲１
▼演员方面的排行榜中，tvN《60天，指定幸存者》代理总统池珍熙一下子上升了11个名次，成功进入 TOP.10；OCN《Watcher》徐康俊也在大结局时，成功进入总排行。
＊ 8月第四周的「电视剧演员」话题性 TOP.10：
1．IU 李知恩《德鲁纳酒店》→持平
2．邕圣佑《18岁的瞬间》→持平
3．吕珍九《德鲁纳酒店》→持平
4．李到晛《德鲁纳酒店》▲４
5．金香起《18岁的瞬间》▽１
6．池珍熙《60天，指定幸存者》▲１１（完结）
7．池晟《医生耀汉》▽２
8．申世景《新入史官丘海昤》▽２
9．徐康俊《Watcher》▲２（完结）
10．林秀香《优雅的家》→新剧入榜
（图自：官方剧照）
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