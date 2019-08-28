CNBLUE李宗泫被爆勾搭网红女主播：「一直在看你的节目，肚腩肉好可爱！ 」

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今日上午，韩国网红女主播A某在IG上公开了疑似来自CNBLUE成员李宗泫的搭讪私信，对方ID和头像均与李宗泫官方IG一致！

截图中，对方留言称：「我一直在看你的Youtube节目，请多多上传有趣的内容哦，小肚腩好可爱kkk」。 PO主写道：「咦，这真的是CNBLUE吗......？ 」



细看对方的ID和照片，都与入口网站NAVER提供的李宗泫IG资料一模一样。 李宗泫在「郑俊英聊天室」之后已将IG转为非公开，但ID和头像没有更改。



A某是一名在AfreecaTV和Youtube活动的内容创作者，外形可爱性感。



李宗泫去年8月入伍服兵役，预计明年5月退伍。 此前有报导称他在郑俊英聊天室内看过Burning Sun性暴力影片，并作出贬低女性的发言。 所属社表示他「正在反省」，但对退队与否始终缄口不言。



（图源：FNC等）

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