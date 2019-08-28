BTS防弹少年团JIN豪掷44亿韩元再度购入汉南 THE HILL公寓

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不愧是Young & Rich的防弹Jin！ 继去年买下一座公寓后，今年7月又在附近购入另一座，有钱人的手笔果然不一样啊！

近日据韩国媒体报导，防弹少年团成员Jin在今年7月斥资44亿9千万韩元购入了首尔高档住宅区汉南THE HILL里的一座2层公寓。 据悉，Jin在今年3月就在汉南THE HILL里设置了一座传贳房，在此基础上又添购了一座新的公寓。



此前，Jin去年也在汉南THE HILL购买过一座公寓，设置成传贳房后卖出。 这一次Jin购入的公寓与防弹少年团目前的宿舍面积相同。



至此，防弹少年团中J-Hope、柾国、SUGA、Jin都拥有了个人公寓。 J-Hope於2016年在超豪华商住两用房Trimage中购置房产，柾国也投资19亿5千万韩元购入了同社区的公寓；SUGA去年在距离宿舍只有500m的高级住宅区UN Village无借贷全款购房。

这期间有人怀疑防弹要开始独立生活，但实际上大家还是一起住在宿舍里。 此外，防弹所属社BIG HIT也在今年5月斥资45亿元在汉南THE HILL安置了新的传贳房，目前尚不清楚是要用作防弹少年团的新宿舍还是同公司新人TXT的宿舍。

看到防弹的大家都越来越富有真的开心啊！



（图源：BIG HIT，网路）

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