電視劇話題性《德魯納酒店》李到晛衝入TOP.4《60天》池珍熙上升11個名次

電視劇話題性《德魯納酒店》李到晛衝入TOP.4《60天》池珍熙上升11個名次

韓劇   2019年8月28日   星期三10:33   MiJimin  

這個週末就要迎接《德魯納酒店》的大結局啦～！！！內文是最新電視劇話題性TOP.10總排行，給大家參考一下。（你看劇的口味和韓國人一樣嗎?）

韓國 GOODDATA 調查公司公開了最新一期電視劇話題性 TOP.10 排行榜，毫無懸念上週的冠軍寶座依舊由 tvN《德魯納酒店》奪下，連續第七週成為話題性 No.1 韓劇，在演員方面，李知恩（IU）、呂珍九、李到晛分別佔據1、3、4位，劇情發展與角色情感都成功引爆熱烈討論。

▼JTBC《18歲的瞬間》也是已經連續四週排在第2位，自開播以來一直保持在上位圈，演員排行榜中，主角邕聖祐和金香起排在2、5位，兩人越來越甜蜜的互動也是讓觀眾相當有共鳴。

（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜）

＊ 8月第四週的「電視劇」話題性TOP.10：

1．《德魯納酒店》→持平

2．《18歲的瞬間》→持平

3．《60天，指定倖存者》→持平（完結）

4．《Watcher》→持平（完結）

5．《新入史官丘海昤》▲２

6．《浪漫的體質》▽１

7．《醫生耀漢》▽１

8．《優雅的家》→新劇入榜

9．《平日下午三點的戀人》▲３（完結）

10．《我世上最漂亮的女兒》▲１

▼演員方面的排行榜中，tvN《60天，指定倖存者》代理總統池珍熙一下子上升了11個名次，成功進入 TOP.10；OCN《Watcher》徐康俊也在大結局時，成功進入總排行。

＊ 8月第四週的「電視劇演員」話題性 TOP.10：

1．IU 李知恩《德魯納酒店》→持平

2．邕聖祐《18歲的瞬間》→持平

3．呂珍九《德魯納酒店》→持平

4．李到晛《德魯納酒店》▲４

5．金香起《18歲的瞬間》▽１

6．池珍熙《60天，指定倖存者》▲１１（完結）

7．池晟《醫生耀漢》▽２

8．申世景《新入史官丘海昤》▽２

9．徐康俊《Watcher》▲２（完結）

10．林秀香《優雅的家》→新劇入榜

（圖自：官方劇照）

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