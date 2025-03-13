韩网友列举「金秀贤公司失去民心的原因」：金赛纶、徐睿知、林娜荣到底经历了什么？

关於金秀贤和其经纪公司GOLD MEDALIST（该公司是以金秀贤一人企划公司形式建立的）近期引爆的争议，有网友在DC INSIDE论坛直接开轰，斥责他们对旗下的女艺人太苛责，毫无人情可言。

以下为韩国网友长文：



从以前就感觉GM（GOLD MEDALIST）对待女艺人的态度非常无礼又傲慢。

关於徐睿知事件

当时学历争议、校园暴力相关的澄清也太离谱了吧？ 「考上了西班牙的大学，但因为在韩国活动没能去上」——就这样敷衍地交代完了？ 至少应该说： 「虽然没有毕业於西班牙大学，但确实曾在西班牙停留并学习 」、 「关於校园暴力，学校从未召开过校暴委员会，希望大家在未经交叉验证的情况下不要轻易攻击演员。 」 如果当时能这样有礼貌地回应，徐睿知不会被骂得那么惨，公司受到的损失也会比现在少。



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关於金赛纶

酒驾确实是错误的行为。 但是，有句话说「罪可恨，人不可恨」。 虽然她酒驾了，但好在老天保佑，没有造成人员伤亡。 公司应该陪著艺人一起反省和成长，而不是一味地抛弃她。 如果公司当初能用温和的态度替她发声，至少还能给她留条活路。 结果呢？ 却把金赛纶的私生活当作食物，一直丢给那些蹭热度的媒体消费， 不仅不和她续约，甚至还想办法从她那里要回钱？ 一个已经没有收入来源的人，突然收到「拿出7亿韩元」的通知， 换谁都会产生极端想法的吧？



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关於林娜荣的「耳语」目击传闻

当时是不是也应该像这次一样， 一次性发一堆澄清报导，把所有传闻全部斩断？ 就只是「在执行外部日程时偶然碰见了」——这样简短地回应就行了。 但公司非要搞得像在躲瘟神一样冷漠对待，这种做法到底是为什么？ 大家早就知道GM对待女艺人的态度特别恶劣、无礼吧？ 甚至在「긷갤」里很早就有人指出GM对女艺人的态度有问题， 结果公司直接跳出来威胁要起诉， 搞不好，当时在论坛里发疯的就是GM的工作人员。 这件事就是这样一点一点积累，最终才发展到今天的局面。



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请别再那么露骨地宣传自己有多爱钱了 总是搞什么「出演费5亿」、「8亿」、「男演员一哥」这种宣传，根本没人买帐。 现在全球经济因为特朗普的不稳定局势变得不安，韩国国内也因弹劾案气氛紧张， 纳斯达克、加密货币市场暴跌，大家都快被这些事折磨疯了， 在这种情况下你跑出来说「我赚了很多钱」——你觉得大家会高兴吗？ 连关於金赛纶的新闻你们都能封锁， 那出演费5亿、8亿的宣传文章难道就不能撤掉？ 明明能做到，却又没这个眼力见，搞这些低级的宣传到底有什么意义？

如今民心彻底崩塌的原因：

年轻的女演员在自己生日当天自杀了，但某人（暗指金秀贤）却没去吊唁。 连男性论坛都说这是遗书般的举动，觉得这太吓人了。

一副什么事都没发生的样子，去参加派对。

之前到处宣传自己片酬多高，结果转头就给金赛纶发律师函，让她还7亿。 这个行为让女性群体的民意直接崩盘。 ——「你不是赚了很多钱吗？ 结果现在却逼一个比你小十几岁的女生还钱？ 」 这个舆论反噬太严重了。

金赛纶的葬礼应该去的。 那是最后的机会了，结果没去，却在派对上笑得很开心， 这直接导致了「精神变态」的形象被牢牢刻在大众心里。 在放狠话说要「强烈法律应对」之前，至少先发一篇长文悼念逝者吧？ 老实说，GM发布的官方声明看起来真的就像黑社会一样， 不是比喻，而是真的像四十多岁的黑帮混混写的东西。 如果不会写，就交给律师事务所来处理， 让专业人士用最温和、最不刺激大众的语气来撰写。 难道连这个钱也舍不得花吗？



现在说什么「金赛纶不是未成年时认识的，所以没问题」？ 就算威胁要起诉大众也不会害怕， 反而会让大家更觉得「这人有病」。 因为受害者是在金秀贤生日那天选择了死亡。 GM越是强硬，大家就越会觉得： 「啊...... 所以金赛纶才会走上绝路。 」 只会让大众更加坚定这个想法，导致反感情绪加剧。

唉...... 现在你们是开会讨论呢， 还是还在睡觉不知道事态有多严重呢？ 以后发表官方立场时， 能不能少露出那种自以为是的老男人气焰， 谦逊一点、低调一点？

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