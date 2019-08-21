韩剧《60天，指定幸存者》完美收官！收视创新高破6%，首尔圈飙破7%

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（无雷）真的很希望有第二季啊…，好喜欢代理总统的团队～！（对池珍熙的景仰又高了一波，跪求第二季啊!!!）

tvN 热门月火剧《60天，指定幸存者》在昨晚迎来第16集大结局，收视率再创新高AGB全国来到了6.2%，首尔圈更飙升至7.2%，整整提升1%，对有线台来说是相当漂亮的成绩。



*有线台（tvN、JTBC、OCN）通常在3%以上是很有讨论度的电视剧。

大部份的观众也非常希望能够有第二季，更希望能再次看到池珍熙担任男主人公，也有人因为这部剧再次被池大叔圈粉，成熟稳重又坚持自身原则，那份为国民尽心尽力的模样，形象非常值得信赖。



还有池珍熙在剧中的幕僚团队等演员，也让剧迷们留下了深刻印象，虽是改编美剧的题材，却也拍出了韩国的现况与问题所在，引发网友不少共鸣，改编相当成功。

▼演员大合照：



不晓得追完的剧迷们，是否有想要分享的观后感呢～！？

（图自：tvN drama）

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