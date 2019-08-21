韓劇《60天，指定倖存者》完美收官！收視創新高破6%，首爾圈飆破7%

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（無雷）真的很希望有第二季啊…，好喜歡代理總統的團隊～！（對池珍熙的景仰又高了一波，跪求第二季啊!!!）

tvN 熱門月火劇《60天，指定倖存者》在昨晚迎來第16集大結局，收視率再創新高AGB全國來到了6.2%，首爾圈更飆升至7.2%，整整提升1%，對有線台來說是相當漂亮的成績。



*有線台（tvN、JTBC、OCN）通常在3%以上是很有討論度的電視劇。

大部份的觀眾也非常希望能夠有第二季，更希望能再次看到池珍熙擔任男主人公，也有人因為這部劇再次被池大叔圈粉，成熟穩重又堅持自身原則，那份為國民盡心盡力的模樣，形象非常值得信賴。



還有池珍熙在劇中的幕僚團隊等演員，也讓劇迷們留下了深刻印象，雖是改編美劇的題材，卻也拍出了韓國的現況與問題所在，引發網友不少共鳴，改編相當成功。

▼演員大合照：



不曉得追完的劇迷們，是否有想要分享的觀後感呢～！？

（圖自：tvN drama）

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