突然！宋有彬＆金国宪原团体 MYTEEN 宣告解散
KPOP 2019年8月21日 星期三11:54 施乃琪
因《Produce X 101》而红的宋有彬和金国宪才刚要以小分队之姿出击，两人隶属的团体 MYTEEN 却在今天闪电宣告解散！
Music Works 在今天（21 日） 11 点半左右宣布 MYTEEN 的解散消息，而第一代队长恩洙也在自己的 SNS 上证实：「从今天开始，MYTEEN 就会解散并分道扬镳。我们获得 Youth 和身边许多人的爱与期待，我曾以队长身份全力带领的 MYTEEN 将到此结束。」
恩洙表示进入公司 Music Works 后学到许多事情，并感性地表示能撑过长久空白期的原因，正是不辞千里而来看 MYTEEN 表演的粉丝们。「一切都是因为有 Youth 在才有可能发生，跟你们见面彷佛还是昨天的事情，但自从 1 月的行程以后，至今都还没有机会再见，真的觉得很遗憾。」
恩洙最后也一一向成员喊话：「和你们共度的时光很幸福，我们就带著美好的回忆，以后无论在哪里都为彼此加油吧，我相信大家总有一天都会发展得很好。」
另一方面，宋有彬和金国宪将於 24 日以出道，并於 31 日举行粉丝见面会。
（照片来源：Music Works、Mnet）
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留言/评论
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好难过😭😭😭MYTEEN的舞台表演超好看、超有魅力的
1小时前
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猜測這早就計劃好了⋯⋯X101播出時不斷強調國憲有彬的兄弟情，雖然了解他們一定原本就感情好，但在幕前一直播出總覺得哪裡怪怪的
1小时前
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忽然覺得宋金兩人沒進X1也好 不然一定會背這解散黑鍋的~
32分前
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第一次看到成員紅了然後所屬原團解散
不是應該反而要重新受關注嗎
1小时前
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徐珮庭除了他倆 有一個我很有好感的說ㅠㅠ
1小时前