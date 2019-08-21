玄彬在杂志《esquire》访问透露：想看著孙艺珍的眼睛，在同一个空间里共同呼吸！

多次传出恋爱绯闻的玄彬和孙艺珍，虽然两人每次都否认，但依旧被不少CP粉们看好。 最近登上时尚杂志《esquire》9月号封面的玄彬，在采访中也提到了「绯闻女友」孙艺珍。
新写真的玄彬要比平时多了几分忧郁的味道，白皙的皮肤，帅气的脸庞，但是帅气中又不乏带著一抹温柔，散发出来的气质越来越让人陶醉。 他透露为了拍摄新电视剧《爱的迫降》特意晒黑了皮肤，而该剧也即将开机，这部剧中他将扮演一名特级长官。
《爱的迫降》讲述了因强风遭受滑翔伞事故被迫降落到朝鲜的财阀继承女尹世利（孙艺珍 饰）与默默守护她，并且爱上她的北韩特级军官李正赫（玄彬 饰）之间的绝密浪漫爱情故事。 由《蓝色海洋的传说》、《来自星星的你》、《顺藤而上的你》的编剧朴志恩执笔，也是玄彬和孙艺珍继电影《协商》之后 的二度合作。
写真拍摄结束后的采访中，玄彬表示：「我经常会因为搭档演员意想不到的演技而感受到无限魅力和刺激感，也会因为对方出其不意演技引发出我在演技上的刺激感，拍摄《极智对决》时就经常从艺珍身上看到这些，所以一直想著能够和她再合作就好了。 （《极智对决》因为拍摄技术需要我俩是分开拍的）曾经想过要能在同一个空间里而非不同场地，看著她的眼睛，呼吸著同样的空气来合作（演戏）就好了，没想到机会来得这么快。 」
前不久，韩网网路上爆出有网友在洛杉矶偶遇玄彬和孙艺珍的消息，还看到玄彬和孙艺珍的父母聚餐等，瞬间引爆两人秘恋的传闻。 接著两人就合作了新剧《爱的迫降》，还被CP粉丝们调侃「请不要公费谈恋爱，先公开再说」。
「图：《esquire》」
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