MYTEEN 宋有彬、金国宪组小分队　本周就会正式出道！

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月初 MYTEEN 的宋有彬和金国宪才刚透露组小分队的消息，很快地他们就敲定出道时间了，来看看最新进度！

经纪公司 Music Works 在昨天（19 日）透露：「宋有彬和金国宪组成的小分队将於本月 24 日正式出道。」不仅如此，两人最近也确定会登上由圭贤主持的 JTBC2 音乐综艺节目《RUN.Wav》。

宋有彬和金国宪於 2017 年以 MYTEEN 成员身份出道，今年携手参与《Produce x 101》，虽然获得国民制作人的关注，可惜最终无缘加入 X1。尽管如此，经纪公司还是迅速地为两人安排特别活动，让他们能与一路支持的粉丝互动。

在 24 日正式出道后，31 日宋有彬和金国宪也会於 31 日在庆熙大学和平的地堂举行粉丝见面会《THE PRESENT》，想去的话除了抢票外，也别忘了在 20 日前‎上网提交想问两人的问题，当天直接听见他们的答覆！



（照片来源：Music Works、Mnet）

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